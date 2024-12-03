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Техноблог

Лучшие смартфоны ноября назвали эксперты

Лучшие смартфоны ноября назвали эксперты. Портал 4PDA составил подборку, в которую вошли лучшие смартфоны, представленные в последний месяц осени.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Открывают список геймерские Asus ROG Phone 9 и 9 Pro, которые предлагаются по цене от 1 тысячи евро. Новинки предлагают экраны с частотой 185 герц, новейший чип Snapdragon 8 Elite, дополнительный дисплей на задней панели, торцевые кнопки-триггеры, два порта USB Type-C, разъем для наушников, множество игровых функций, защиту IP68, а также телеобъектив с трехкратным оптическим приближением, но только в Pro-версии.

За ним следуют Huawei Mate 70 Pro и 70 Pro+, получившие экран с частотой 120 герц, 3D-разблокировку по лицу лица, камеру с переменной диафрагмой, телеобъектив с четырехкратным зумом, зарядку мощностью 100 ватт и защиту IP69. В продаже эти модели доступны по цене от $899.

Третьим по счету оказался складной Huawei Mate X6, оцененный в $1 тысячу 792 за базовую версию. Среди ключевых особенностей устройства называют складной форм-фактор, наличие двух экранов с частотой 120 герц, камеры с переменной диафрагмой, телеобъектива с четырехкратным зумом, быстрой проводной и беспроводной зарядок, а также защиты от воды IPх8.

Кроме того, в подборку лучших смартфонов ноября попали безрамочный Nubia Z70 Ultra, среднебюджетный Oppo Reno13 Pro, флагманский Realme GT 7 Pro, игровые Red Magic 10 Pro и 10 Pro+, а также субфлагманские Redmi K80 и K80 Pro.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/312827/
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