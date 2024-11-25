Необычный ступенчатый небоскреб строят в Китае

Архитектурная компания Büro Ole Scheeren представила дизайн Urban Glen. Это новый строительный проект, который появится в Ханчжоу (Китай). В его основе две массивные башни, возведенные необычным образом, пишет издание Designboom.

Urban Glen демонстрирует два контрастных стиля фасада. Первый описывают как двухмерную внешнюю оболочку с гладкими вертикальными каналами. Второй — внутренний фасад — может похвастаться «растворяющимися», слоистыми геометрическими объемами, вдохновленными естественными «ступенчатыми» контурами ландшафта, окружающего Ханчжоу. В этом месте много холмов, возвышений и других красот природы.

Фото Büro Ole Scheeren. Два стиля фасада Urban Glen контрастируют с гладкими городскими зданиями и многослойными контурами природы

«Вместо того чтобы создавать герметичный единичный объем, Urban Glen открывает высоко интерактивное пространство в центре городского квартала — пространство, которое объединяет жизнь и работу с природой, культурой и досугом», — заявил Оле Шерен, основатель Büro Ole Scheeren.

В башнях будет много террас с зелеными пространствами. Большую часть помещений займут офисы, отели и места для отдыха. Известно, что в одной высотке разместится отель Rosewood, а в другой будет множество офисных зон, оформленных в духе K11 Atelier. Стоит ожидать много произведений искусства, культурных элементов и инноваций в области рабочего пространства.

Фото Büro Ole Scheeren. Вид сверху на Urban Glen

Кроме того, Urban Glen станет оживленным центром, объединяющим такие удобства, как конференц-залы, магазины, художественные экспозиции, рестораны и террасы. Эскалаторы соединят эти пространства вертикально и горизонтально, обеспечивая плавный доступ к разным частям массивного архитектурного шедевра.

Проект находится на стадии строительства. Если все пойдет по плану, то работы официально должны завершиться в 2025 году.