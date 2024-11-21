В России по техническим причинам перестал летать каждый второй Airbus neo, сообщает «Коммерсант».

В публикации отмечается, что российские авиакомпании приостановили полеты на 34 самолетах Airbus A320/А321neo — это половина всех самолетов данного семейства в РФ.

Фото «Коммерсанта»

Наиболее сложная ситуация у S7, у которой припаркован 31 из 39 A320/А321neo возрастом от трех до семи лет.

По данным газеты, авиаперевозчики вывели в резерв больше половины из 66 Airbus neo из-за проблем с обслуживанием американских и французских двигателей — их невозможно ни починить в России из-за сложности, ни завезти в страну из-за санкций и дефицита на мировом рынке. Авиакомпании намерены экономить ресурсы двигателей этих самолетов, чтобы продлить срок их эксплуатации, при этом, по оценке источников, около 15-20 бортов могут уже не вернуться к полетам.

Парк A320/А321neo сегодня составляет примерно 10 процентов от всего иностранного магистрального флота в РФ. Эксперты полагают, что без ремонта самолеты Airbus neo начнут массово выбывать из эксплуатации примерно с 2026 года. В возможность освоения ремонтов двигателей A320/А321neo внутри России не верит ни один из собеседников издания.

В ближайшие несколько лет собеседники «Ъ» не ожидают критического влияния на объем перевозок из-за проблем с этим семейством. В сентябре Минтранс скорректировал годовой прогноз минимум до прошлогоднего уровня в 103 миллиона пассажиров.

Пассажиропоток уже практически прекратил расти из-за дефицита предложения, отметил ведущий эксперт Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко.