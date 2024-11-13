Если детям грозит беда. Приложение «Заступник» стало доступно в Кыргызстане

Российское бесплатное мобильное приложение «Заступник», позволяющее оказывать помощь детям в опасной ситуации, стало доступно в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«Уникальная российская разработка, позволяющая прийти на помощь ребенку, попавшему в беду, в течение нескольких минут, стала доступна в Республике Беларусь и Кыргызской Республике», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты Центра помощи «Заступник» совместно с IТ-специалистами из «Сколково» внесли изменения в приложение — расширили геолокацию, подключили возможность регистрации с зарубежных номеров. Все функции в других странах также бесплатны и постоянно обновляются.

За первую неделю за границей его установили более тысячи пользователей.

«Мы считаем, что система детской безопасности не имеет территориальных ограничений, а сама идея проекта поможет повысить уровень безопасности детей, сохранит жизни и здоровье миллионов ребят в любой стране мира», — отметил руководитель проекта Александр Петрухин.

Авторизация для иностранных пользователей происходит при помощи кода, отправляемого на электронную почту, а не через смс, как в России. Также родители могут выбрать в приложении карты с лучшей детализацией в своем регионе. Вызовы за границей принимают экстренные службы.