23:46
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Техноблог

Если детям грозит беда. Приложение «Заступник» стало доступно в Кыргызстане

Российское бесплатное мобильное приложение «Заступник», позволяющее оказывать помощь детям в опасной ситуации, стало доступно в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«Уникальная российская разработка, позволяющая прийти на помощь ребенку, попавшему в беду, в течение нескольких минут, стала доступна в Республике Беларусь и Кыргызской Республике», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты Центра помощи «Заступник» совместно с IТ-специалистами из «Сколково» внесли изменения в приложение — расширили геолокацию, подключили возможность регистрации с зарубежных номеров. Все функции в других странах также бесплатны и постоянно обновляются.

За первую неделю за границей его установили более тысячи пользователей.

«Мы считаем, что система детской безопасности не имеет территориальных ограничений, а сама идея проекта поможет повысить уровень безопасности детей, сохранит жизни и здоровье миллионов ребят в любой стране мира», — отметил руководитель проекта Александр Петрухин.

Авторизация для иностранных пользователей происходит при помощи кода, отправляемого на электронную почту, а не через смс, как в России. Также родители могут выбрать в приложении карты с лучшей детализацией в своем регионе. Вызовы за границей принимают экстренные службы.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/310916/
просмотров: 2854
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат Жогорку Кенеша просит отменить НДС на жизненно важные лекарства
Австралия законодательно запретит соцсети для детей до 16 лет
Препараты на 1 миллион сомов передали для лечения онкобольных детей
Microsoft составила подборку лучших приложений 2024 года для Windows
Камчыбек Ташиев предлагает выплачивать до 2 миллионов сомов многодетным матерям
В Бишкеке стартовали Первые открытые детские Дельфийские игры стран СНГ
Камчыбек Ташиев призвал сотрудников ГКНБ не выполнять поручения его детей
Будет ли польза? В Бишкеке презентовали приложение для изучения кыргызского
«Кыргызча оңой»: кыргызский язык теперь можно учить через мобильное приложение
В Лейлеке детей учат на улице, а новую школу им строят медленно — депутат
Популярные новости
Археологи раскрыли тайну древней битвы благодаря спутниковым снимкам Археологи раскрыли тайну древней битвы благодаря спутниковым снимкам
Для Android разработают голосового помощника, который будет отвечать на&nbsp;звонки Для Android разработают голосового помощника, который будет отвечать на звонки
Казахстан планирует запустить свою первую ракету в&nbsp;космос Казахстан планирует запустить свою первую ракету в космос
Эксперты назвали самые лучшие видеоигры XXI века Эксперты назвали самые лучшие видеоигры XXI века
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
15 ноября, пятница
23:39
Android-смартфоны будут запускать программы для Linux Android-смартфоны будут запускать программы для Linux
22:37
В Японии открыли кафе, где можно полежать в гробу и подумать о смысле жизни
22:00
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
21:43
До весны. В Бишкеке начали функционировать временные приюты для бездомных
21:20
На развитие инфраструктуры парка «Саймалуу-Таш» выделено 2 миллиона сомов