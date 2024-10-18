Мировые поставки смартфонов снова выросли в третьем квартале 2024 года

Мировые поставки смартфонов продолжают расти и в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщается в отчете International Data Corporation (IDC).

Согласно подсчетам аналитиков, в третьем квартале поставки смартфонов выросли на 4 процента, всего отгружено 316,1 миллиона единиц техники. Специалисты отметили, что это пятый квартал подряд, в котором поставки телефонов растут, несмотря на макроэкономические проблемы.

Старший менеджер IDC Уилл Вонг заявил, что глобальный рынок смартфонов демонстрирует устойчивость, несмотря на глобальные экономические трудности. Во многом это связано с сильным ростом поставок китайских производителей.

Лидером рынка осталась Samsung, которая получила долю 18,3 процента. На втором и третьем местах оказались Apple и Xiaomi, которые получили 17,7 и 13,5 процента рынка соответственно.

Представитель IDC Франциско Джеронимо заметил, что Samsung сохранила лидерство на рынке, несмотря на падение общего количества отгруженных устройств. Он подчеркнул, что корейская корпорация продолжает увеличивать свою долю в премиум-сегменте.