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Техноблог

В Lenovo создали ноутбук с автоматически открывающимся и следящим экраном

В рамках выставки IFA 2024 в Берлине компания Lenovo представила концептуальный ноутбук Auto Twist AI с автоматически открывающимся и вращающимся за пользователем экраном. Об этом сообщает портал Tom’s Hardware.

Tom’s Hardware
Фото Tom’s Hardware

Функция отслеживания положения юзера для поворота экрана стала возможна благодаря моторизованному шарниру Dual Degree of Freedom, который отслеживает движения пользователя для обеспечения оптимальной видимости дисплея. Она особенно полезна для юзеров, которым необходимо перемещаться во время видеоконференций.

На презентации Auto Twist AI реагировал на голосовые команды, такие как «перейти в режим планшета», «перейти в режим ноутбука» и «закрыть ноутбук». Крышка устройства автоматически закрывается, когда пользователь отходит от ноутбука, но эту функцию при желании можно отключить.

Кроме того, Twist AI предлагает функции для улучшения здоровья, включая мониторинг осанки юзера, регулировку угла наклона дисплея и предупреждения о необходимости отдыха.

Пока что Lenovo Twist AI существует только в виде концепта, а сроки его выпуска и примерная стоимость не раскрываются.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/304382/
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