Пользователи определили лучшие смартфоны августа: лидирует Honor Magic V2

Разработчики бенчмарка AnTuTu составили августовский рейтинг удовлетворенности пользователей своими смартфонами.

Лучшим устройством по итогам августа, по мнению пользователей, оказался складной Honor Magic V2, которым удовлетворены 97,67 процента его владельцев. За ним следует Honor Magic6 Ultimate, рейтинг которого составил 97,33 процента. Тройку лидеров замыкает еще один складной смартфон — Vivo X Fold3 Pro (95,71 процента).

С четвертого по седьмое место расположились флагманские аппараты Samsung Galaxy S24+ (94,87 процента), Oppo Find X7 Ultra (94,8 процента), складной Samsung Galaxy Z Fold5 (94,29 процента) и Huawei Mate X3, которым довольны 94,12 процента его пользователей.

Замыкают рейтинг Huawei Pura 70 Pro+ (93,78 процента), iQOO 12 Pro (93,35 процента) и Meizu 21 Pro (93,19 процента).

Представители AnTuTu отмечают, что анализ устройств пользователями не отражает их реальную производительность и оценку смартфонов в бенчмарке — рейтинг формируется на основе отзывов владельцев гаджетов. Исследование проводилось с 1 по 31 августа среди пользователей телефонов на базе Android в Китае.