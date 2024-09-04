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Техноблог

BMW обещает выпустить автомобили с кузовом, меняющим цвет

В концерне BMW рассказали о планах выпустить на рынок автомобили с кузовом, меняющим цвет. Об этом инженер компании Стелла Кларк сообщила австралийскому изданию Drive.

Новая технология работает на основе чернил E Ink, которые используются в экранах электронных книг. Машина имеет определенный базовый цвет, который можно поменять по нажатию кнопки — в этом случае на элементы кузова будет подано небольшое напряжение.

По словам Стеллы Кларк, концепция технологии была разработана в 2020 году, на выставке CES 2022 BMW представила первый автомобиль с кузовом, способным менять цвет. По прогнозу инженера, первые подобные серийные машины появятся уже в 2027 году.

Стелла Кларк отметила, что автовладельцы могут менять цвет своего транспортного средства по желанию. В качестве примера специалист привела ситуацию, когда цвет автомобиля можно поменять с черного на белый в жаркий день, чтобы избежать перегрева. При этом Стелла Кларк подчеркнула, что для появления подобных автомобилей на дорогах придется менять Правила дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/303928/
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