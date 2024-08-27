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Техноблог

На Иссык-Куле обсуждают развитие связи, интернета и искусственного интеллекта

На Иссык-Куле проходит 49-е заседание Рабочей группы по работе с Международным союзом электросвязи (МСЭ) при комиссии Регионального союза связи (РСС). Мероприятие организовано Министерством цифрового развития КР.

пресс-службы МЦР
Фото пресс-службы МЦР

Как передает пресс-служба ведомства, в мероприятии участвуют министр цифрового развития КР Нурия Кутнаева, председатель рабочей группы Алексей Бородин, директор бюро стандартизации электросвязи МСЭ Сейдзо Оноэ, директор Регионального отделения МСЭ для СНГ Наталья Мочу, представители стран — участников РСС и международные эксперты.

Нурия Кутнаева, открывая заседание, подчеркнула важность координации действий администраций связи для успешного участия в международных форумах МСЭ и подготовки к Всемирной ассамблее стандартизации электросвязи 2024 года. Она также отметила значимость использования искусственного интеллекта в правоохранительных органах, особенно для поиска пропавших людей и детей.

Министр акцентировала внимание на языковой политике в ИИ, напомнив о финансовой поддержке, предоставленной правительством в 2022 году для приобретения суперкомпьютера и создания базы данных кыргызского языка. Также была затронута работа по продвижению проекта цифрового кодекса, который регулирует внедрение инициатив в сфере ИИ.

Заместитель министра цифрового развития Замирбек Кожомуратов представил проект «D-CASA — КР». Этот проект направлен на расширение оптоволоконной сети в удаленных районах и подключение более 1400 государственных социальных учреждений к высокоскоростному интернету, что улучшит доступ населения к цифровым госуслугам.

На заседании также обсуждались вопросы внедрения ИИ и подготовки к Региональному подготовительному собранию Всемирной конференции по развитию электросвязи, которое пройдет в Бишкеке в апреле 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/303276/
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