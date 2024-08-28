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Техноблог

Хакеры нашли способ удаленно клонировать банковские карты через NFC

Злоумышленники нашли новый способ удаленной кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Преступную схему раскрыли специалисты компании ESET, занимающейся кибербезопасностью. По их словам, мошенники научились удаленно клонировать банковские карты с помощью экосистемы Android и технологии бесконтактной оплаты NFC, а затем обналичивать их.

В ходе кражи денег мошенники по телефону представлялись клиентам определенного банка сотрудниками службы безопасности и требовали установить специальную программу — NFCGate. Затем они просили пользователя поднести к NFC-модулю телефона банковскую карту и таким образом получали ее цифровую копию. Позже с ее помощью карту обналичивали и выводили деньги.

По словам эксперта ESET Лукаса Стефанко, он впервые видел, чтобы настолько опасный способ кражи денег эксплуатировали в реальности. Также мошенники могли клонировать карту пользователя, если получали ее в свое распоряжение или имели физический доступ.  
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/303255/
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