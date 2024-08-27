Мошенники активизировались в Telegram на фоне ареста Павла Дурова

После ареста основателя Telegram Павла Дурова мошенники под видом службы поддержки мессенджера стали предлагать пользователям перенести персональные сведения на «безопасный ресурс». «Для этого потенциальной жертве направляется ссылка, по которой нужно заполнить данные для входа в аккаунт Telegram», — рассказали ТАСС в Роскачестве.

В результате злоумышленники получают полный доступ к аккаунту жертвы, перепискам, фото и видео. В связи с этим эксперты ожидают массовой утечки персональных сведений в ближайшее время.

Еще одна схема, оперативно выстроенная мошенниками на фоне ареста Павла Дурова, — интернет-ресурсы якобы в поддержку сооснователя Telegram, сообщили в компании F.A.C.C.T. Например, один из ресурсов копирует сайт криптовалюты Toncoin, но привязать к нему можно только сторонний, а не официальный кошелек.

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«Держателям криптовалюты, в частности TON, следует внимательно относиться к интернет-ресурсам в поддержку Павла Дурова или как-то использующим инфоповод. Привязывая свои криптокошельки к сомнительным сайтам, вы рискуете стать жертвой мошенничества», — отмечают в компании.

В «Лаборатории Касперского» также выявили почтовую спам-рассылку на английском языке со сбором средств якобы на юридическую защиту основателя Telegram и глобальную информационную кампанию в его поддержку. Мошенники выдают себя за правозащитные организации, названия которых меняются в зависимости от писем.

Главное оружие злоумышленников в последнее время — их внимание к повестке, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

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«На фоне каких-то масштабных событий, которые привлекают внимание большого числа людей, мошенники всегда стараются создать новые схемы обмана. За счет актуальности выбранных тем выявить их бывает крайне сложно, так как они позволяют сыграть на страхах и интересах людей. Один из распространенных методов — фишинговые атаки, замаскированные под официальные сообщения. Они могут содержать ссылки на поддельные сайты, где у пользователя пытаются выманить личные данные, или заставить его совершить денежный перевод. Притом такие фальшивые письма могут выглядеть максимально убедительно, так как люди ожидают получать информацию от авторитетных источников», — заметил он.

Кроме того, злоумышленники используют новости для создания фальшивых благотворительных фондов или акций, что и происходит сейчас в случае с Павлом Дуровым.