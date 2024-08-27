03:54
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Техноблог

Чрезмерное увлечение смартфоном или телевизором сокращает жизнь — исследование

Новое исследование показало, что чрезмерное использование смартфонов и других электронных устройств может негативно сказаться на здоровье сердечно-сосудистой системы молодых людей.

Команда ученых в течение 30 лет, начиная с 1985 года, наблюдала за образом жизни и состоянием здоровья более 4 тысяч молодых людей. Результаты исследования выявили, что каждый дополнительный час, проведенный перед экраном в возрасте от 20 лет, снижает шансы дожить до 60 лет, особенно у мужчин.

В среднем возрасте ситуация усугубляется: каждый лишний час экранного времени в день повышает риск развития ишемической болезни сердца на 55 процентов, инсульта — на 58 процентов и общих заболеваний сердца — на 32 процента.

Доктор Джейсон Нагата из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, ведущий автор исследования, отмечает, что привычка проводить много времени перед экраном может вытеснить интерес к реальной жизни, снизить физическую активность и нарушить режим сна. Он подчеркивает, что привычки, сформированные в молодости, часто сохраняются на протяжении всей жизни.

Эксперты рекомендуют ограничить время использования электронных устройств до двух часов в день вне работы. Для улучшения ситуации предлагается отказаться от использования телефонов и планшетов в спальне, особенно перед сном, и уделять больше времени общению с близкими, активному отдыху и творчеству. Исследователи также отмечают положительные эффекты цифрового детокса. Например, недельный отказ от социальных сетей может повысить самооценку у девушек, а отсутствие доступа к социальным сетям может вызвать чувство удовлетворения и контроля над собственной жизнью.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/303120/
просмотров: 1210
Версия для печати
Материалы по теме
Пауэрбанк-спинер с ручной зарядкой создали в Индии
Ксенофобия в России. ВЦИОМ выяснил, кто и как относится к межнациональной теме
В Кыргызстане исследуют распространенность гепатитов В и С и ВИЧ
В Кыргызстане провели национальное исследование вузов. Кто вошел в топ рейтинга
Пауэрбанк с рекордной мощностью зарядки готовит к выпуску компания Xiaomi
Дети не играют на улице и сидят в телефонах. Когда обращаться к психологу
Набор гаджетов Apple из платины с бриллиантами представили для миллиардеров
Европейский совет запретил выпуск смартфонов без съемной батареи с 2027 года
Xiaomi представила детские смарт-часы серии Mi Rabbit
Кыргызстан ежегодно теряет 17 миллиардов сомов из-за неинфекционных заболеваний
Популярные новости
Один из&nbsp;крупнейших алмазов в&nbsp;мире добыли в&nbsp;Южной Африке Один из крупнейших алмазов в мире добыли в Южной Африке
Пауэрбанк-спинер с&nbsp;ручной зарядкой создали в&nbsp;Индии Пауэрбанк-спинер с ручной зарядкой создали в Индии
Вырезанная из&nbsp;камня фигурка животного озадачила археологов в&nbsp;Исландии Вырезанная из камня фигурка животного озадачила археологов в Исландии
Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo;: Оплата налогов за&nbsp;транспорт и&nbsp;имущество «Элдик Банк»: Оплата налогов за транспорт и имущество
История успеха: Как Чынгыз Аманалиев и&nbsp;его бизнес выросли вместе с&nbsp;Kivano История успеха: Как Чынгыз Аманалиев и его бизнес выросли вместе с Kivano
Осталось пять дней! Оплачивайте автоналог через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Осталось пять дней! Оплачивайте автоналог через «О!Деньги» без комиссии
Абоненты MEGA могут оплачивать автоналог через MegaPay без комиссии Абоненты MEGA могут оплачивать автоналог через MegaPay без комиссии
28 августа, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 августа, вторник
23:44
Чрезмерное увлечение смартфоном или телевизором сокращает жизнь — исследование
23:14
Президент поддержал концерт зарубежных звезд ко Дню независимости Кыргызстана
23:03
«Золотая корона» снова работает в Грузии: банки восстановили обслуживание
22:57
Бишкекчанин просит демонтировать фундамент, оставшийся от рекламного щита
22:53
Акылбек Жапаров: Работа по укреплению суверенитета не должна останавливаться