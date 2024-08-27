Новое исследование показало, что чрезмерное использование смартфонов и других электронных устройств может негативно сказаться на здоровье сердечно-сосудистой системы молодых людей.

Команда ученых в течение 30 лет, начиная с 1985 года, наблюдала за образом жизни и состоянием здоровья более 4 тысяч молодых людей. Результаты исследования выявили, что каждый дополнительный час, проведенный перед экраном в возрасте от 20 лет, снижает шансы дожить до 60 лет, особенно у мужчин.

В среднем возрасте ситуация усугубляется: каждый лишний час экранного времени в день повышает риск развития ишемической болезни сердца на 55 процентов, инсульта — на 58 процентов и общих заболеваний сердца — на 32 процента.

Доктор Джейсон Нагата из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, ведущий автор исследования, отмечает, что привычка проводить много времени перед экраном может вытеснить интерес к реальной жизни, снизить физическую активность и нарушить режим сна. Он подчеркивает, что привычки, сформированные в молодости, часто сохраняются на протяжении всей жизни.

Эксперты рекомендуют ограничить время использования электронных устройств до двух часов в день вне работы. Для улучшения ситуации предлагается отказаться от использования телефонов и планшетов в спальне, особенно перед сном, и уделять больше времени общению с близкими, активному отдыху и творчеству. Исследователи также отмечают положительные эффекты цифрового детокса. Например, недельный отказ от социальных сетей может повысить самооценку у девушек, а отсутствие доступа к социальным сетям может вызвать чувство удовлетворения и контроля над собственной жизнью.