Кража данных. Wildberries фиксирует рост количества фейковых сайтов компании

Онлайн-ретейлер Wildberries фиксирует кратный рост количества фишинговых сайтов маркетплейса: с начала 2023 года заблокировано свыше 1,4 тысячи фейковых сайтов, включая 794 ресурса за первое полугодие 2024-го, сообщили в пресс-службе компании.

«За первое полугодие этого года маркетплейс выявил и заблокировал 794 фейковых сайта. В сравнении с предыдущим годом количество фишинговых ресурсов выросло более чем в два раза — всего с начала 2023-го заблокировано более 1,4 тысячи сайтов злоумышленников», — уточнили там.

В Wildberries указали, что мошенники создают ресурсы, выдающие себя за сайт маркетплейса, чтобы обмануть пользователей. Цель большинства фишинговых ресурсов — кража конфиденциальных данных и денег у покупателей. Однако часть фейковых сайтов (около 10 процентов) создается для получения доступа в личные кабинеты продавцов.

Команда информационной безопасности Wildberries использует широкий спектр инструментов для защиты пользователей — от предупреждений о переходе по посторонним ссылкам до систем определения вредоносной активности в аккаунтах на основе машинного обучения.

«Важную роль играют предупредительные меры безопасности — своевременная блокировка фишинговых ресурсов позволяет остановить мошенников до того, как они войдут в контакт с покупателем или продавцом», — добавили в компании.