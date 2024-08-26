По скорости мобильного интернета Кыргызстан занял 66-е место в мировом рейтинге

По скорости мобильного интернета Кыргызстан занял 66-е место (из 111) со средним показателем в 41,22 Мбит/с. По сравнению с июлем республика сохранила свою позицию.

Данные предоставлены компанией Ookla, которая изучает скорость интернета в различных странах мира и составляет рейтинг в соответствии с результатами бенчмарка Speedtest.

По скорости стационарного интернета ситуация немного улучшилась — КР находится на 85-м месте с 64,17 Мбит/с.

Информация по скорости мобильного и широкополосного подключения обновляется каждый месяц. Самая низкая скорость у Йемена, самая высокая — у ОАЭ.