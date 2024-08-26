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Техноблог

В автомобилях Mercedes компьютерные игры интегрируют в мультимедийную систему

Mercedes-Benz интегрирует облачную игровую платформу Boosteroid в фирменную мультимедийную систему MBUX. Об этом сообщает портал TechSpot.

Mercedes-Benz
Фото Mercedes-Benz

В рамках партнерства Mercedes-Benz и облачного сервиса Boosteroid в 2025 году автомобили с мультимедийной системой MBUX третьего поколения получат доступ к играм из Steam, Epic Games Store и Microsoft Store. Сейчас в библиотеке сервиса представлено более тысячи игр, которые можно запускать на компьютерах, ноутбуках, смартфонах или смарт-телевизорах.

Нововведение будет доступно в составе пакета MBUX Entertainment Package Plus и позволит владельцам автомобилей играть в популярные игры, используя экран мультимедийной системы в качестве монитора.

Для запуска игр потребуется только подключение к интернету, так как они будут запускаться не локально, а в облаке. В качестве контроллера можно будет использовать смартфон или Bluetooth-геймпад. Отмечается, что в целях безопасности запуск игр будет возможен только в режиме парковки. В России сервис, вероятнее всего, работать не будет.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/303012/
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