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Ученые обнаружили следы магматического океана на Луне — Nature

Группа геологов и планетологов из Лаборатории физических исследований Индии, Спутникового центра имени Ур Рао и Центра космических приложений обнаружили, что поверхность Луны когда-то была покрыта расплавленной магмой. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

nature.com
Фото nature.com

Ученые проанализировали данные об образцах грунта, собранные ровером Pragyan в рамках индийской миссии Chandrayaan-3 с помощью рентгеновского спектрометра альфа-частиц. Они подтвердили гипотезу, согласно которой поверхность Луны была полностью расплавлена вскоре после ее формирования.

Луноход провел 23 измерения состава реголита Луны. Данные, отправленные с датчика, показали, что все образцы в основном состоят из ферроанортозита. При этом реголит в других областях, таких как экватор Луны и зона средних широт, состоит примерно из того же материала. Это, отмечают исследователи, предполагает, что Луну покрывает однородный слой материала.

Такая однородность поддерживает сценарий, в котором поверхность Луны была покрыта океаном расплавленной магмы на ранних этапах ее истории, что произошло в результате столкновения Земли с малой планетой, известной как Тейя. Это столкновение, предположительно, привело к формированию Луны из выброшенного от удара материала.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/303011/
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