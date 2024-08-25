Вырезанная из камня фигурка животного озадачила археологов в Исландии

Археологи обнаружили в Исландии вырезанное из камня изображение животного, которое они никак не могут идентифицировать. Об этом пишет издание Live Science.

Фото Antikva. Найденная археологами игрушка

Статуэтку, которую эксперты датируют периодом между 940 и 1000 годами нашей эры, нашли во время раскопок в Сейдисфьордюре. Это небольшое четвероногое животное.

Фигурка вырезана из местного камня и хорошо сохранилась. Из серьезных повреждений можно выделить лишь отколотое ухо.

Какого зверя изображает фигурка, до сих пор неизвестно. Вариантов несколько: свинья, медведь или собака.

Викинги выращивали свиней для питания. Медведи не являются коренными жителями Исландии, по меньшей мере 600 белых медведей Ursus maritimus зарегистрированы на острове с начала человеческого поселения и до сегодняшнего дня. Что касается последнего варианта, то многие пользователи убеждены, что фигурка похожа на исландскую собаку.

Фото Antikva. Найденная археологами игрушка

Раскопки места Фьордюр, названного в честь одноименной исторической фермы, начались в 2020 году перед строительством стен для защиты от лавин в Сейдисфьордюре. Они должны были продлиться всего два года, но находок оказалось так много, что исследовательская группа проводит там уже пятое лето.

«Нет другого места в Исландии, где было бы так много находок», — говорит Рагнхейдур Траустадоттир, директор археологической группы Антиква. За пять лет археологических работ специалисты каталогизировали до 4000 артефактов, включая почти 100 игровых фигурок викингов из настольной игры под названием «хнефатафл». Они изготовлены из того же типа камня, что и игрушка.