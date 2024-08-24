Один из крупнейших алмазов в мире добыли в Южной Африке

Канадская компания Lucara добыла один из крупнейших в истории алмазов. Сделать это удалось на территории Ботсваны, государства в Южной Африке. Вес алмаза 2492 карата (498,4 грамма) — он с трудом умещается на ладони, пишет издание hi-tech.

Алмаз нашли на месторождении Карове. Как рассказали в компании, территорию обследовали с помощью рентгеновского излучения. Его применяют, чтобы выявить и сохранить крупные алмазы.

В Lucara отметили, что новинку представят президенту Ботсваны Мокветси Масиси. В компании подчеркнули, что страна считается крупнейшим производителем алмазов по стоимости. Ранее на месторождении Карове находили камни весом 1758 и 1109 каратов. Первый не был ювелирного качества, а второй, Lesedi La Rona, удалось продать в сентябре 2017 года за $53 миллиона.

Фото Lucara. Найденный в Ботсване алмаз

По размеру новый алмаз оказался вторым в истории. Рекордсменом считается «Куллинан», также известный как «Звезда Африки». Его добыли в 1905 году на территории современной Южно-Африканской республики. Его вес равнялся 3106 карат (621,2 грамма). Алмаз подарили британскому королю Эдуарду VII на день рождения в 1907 году. Из-за трещин его разделили на несколько частей, которые украсили скипетр короля и корону Британской империи.