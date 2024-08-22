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Техноблог

Рынок беспроводных наушников в 2024 году вырос до 106 миллионов единиц

Рынок беспроводных наушников во втором квартале 2024 года вырос до 106 миллионов единиц. Об этом сообщается в актуальном отчете компании Canalys.

По словам аналитиков, зафиксированный показатель поставок оказался самым высоким во втором квартале в истории. В годовом исчислении рынок вырос на 10,6 процента. Также впервые на устройства в ценовом сегменте ниже $50 пришлось более 50 процентов поставок.

Больше всего наушников за указанный период продала Apple — американский IT-гигант поставил на рынок 18 миллионов единиц и получил долю 17,1 процента. На втором месте оказалась компания Samsung, которая поставила 8,1 миллиона девайсов и завоевала долю 7,6 процента. С долей 6,3 процента и 6,7 миллиона наушников топ-3 замкнула индийская компания Boat.

«Производители активно ищут новые функции, чтобы выделиться на фоне усиливающейся конкуренции с однородными характеристиками и ценовой войной», — заметила менеджер по исследованиям в Canalys Синтия Чен.  Она также подчеркнула, что одним из драйверов роста стал переход потребителей от проводных аудиоустройств к беспроводным моделям.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/302682/
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