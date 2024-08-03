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Техноблог

Google анонсировала масштабное обновление для своего браузера Chrome

Компания Google анонсировала масштабное обновление для своего браузера Chrome. Одной из ключевых особенностей новой версии приложения стала интеграция искусственного интеллекта Gemini в систему поиска и функцию Google Lens. Об этом говорится в блоге компании.

Пользователи браузера Chrome смогут воспользоваться новым интерфейсом истории поиска, который предоставляет более удобный и интуитивно понятный способ управления предыдущими запросами. Представитель Google отметил, что благодаря искусственному интеллекту Chrome становится еще более полезным инструментом для выполнения задач и поиска информации.

Кроме того, интеграция Google Lens в Chrome открывает новые возможности для распознавания изображений. Пользователи смогут получать информацию о содержимом изображения, просто щелкнув правой кнопкой мыши или выбрав отрывок текста. Доступ к функции Google Lens можно получить из адресной строки или через меню в правом верхнем углу.

Также Google представила функцию Tab Compare, которая поможет пользователям в процессе покупок. С ее помощью можно просматривать созданный нейросетью обзор продуктов на одной странице, открыв несколько вкладок. Google отмечает, что эта функция полезна для сравнения отзывов, цен и других параметров нескольких товаров перед покупкой.

Развертывание новых функций для пользователей Google Chrome запланировано на ближайшее время.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/300969/
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