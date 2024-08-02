Роскомнадзор предложил блокировать научно-техническую информацию о VPN-сервисах

Роскомнадзор разработал проект приказа, по которому научная, научно-техническая и статистическая информация о VPN-сервисах для обхода блокировок будет признаваться запрещенной в России, а исключение будет сделано только для информации о VPN, использующейся для обеспечения защищенного удаленного доступа.

Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов и вынесен на общественное обсуждение.

Стоит отметить, что с 1 марта действует приказ Роскомнадзора, по которому критерии для включения в реестр запрещенных ресурсов не применяются, в частности, «в отношении научной, научно-технической и статистической информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и/или информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории России».

В новой редакции приказа предлагается изменить пункт 5 исключений, чтобы критерии не применялись «в отношении научной, научно-технической и статистической информации о способах, методах обмена информацией в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, при обеспечении доступа к информационным ресурсам и/или информационно-телекоммуникационным сетям с применением защищенных каналов связи».

РКН пишет, что под нее «попадают также VPN-сервисы, обеспечивающие доступ к заблокированным информационным ресурсам и/или информационно-телекоммуникационным сетям».

«Таким образом, должна признаваться запрещенной также научная, научно-техническая информация, описывающая способы создания, устройства VPN-сервисов, целью которых является предоставление лицам доступа к информационным ресурсам и/или информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ», — говорится в тексте проекта.

При этом, отмечают в РКН, «VPN-сервисы могут разрабатываться и использоваться только для обеспечения защищенного доступа к информационным ресурсам и/или защищенного обмена информацией в информационно-телекоммуникационных сетях», они не предназначены для обхода блокировок и используются для защиты конфиденциальной информации, «в том числе для предотвращения утечки такой информации».

«В таких целях VPN-сервисы используются, в частности, государственными органами, органами местного самоуправления, коммерческими предприятиями, в том числе в организациях финансовой сферы. В связи с этим проектом приказа предлагается изложить подпункт 5 пункта 5 Критериев в новой редакции», — сказано в записке.

31 июля подписан закон, по которому информация о способах обхода установленных в России блокировок информационных ресурсов, предоставляемая на сайтах, станет основанием для внесения такого сайта или домена в Единый реестр запрещенной информации РКН.

Напомним, в РФ целый ряд популярных соцсетей и платформ запрещен. Люди пользуются ими при помощи VPN-сервисов. А в ночь на 1 августа в России произошел сбой в работе видеохостинга YouTube. По данным сервисов Downdetector и Downradar, пользователи испытывали трудности с доступом к сайту и воспроизведением видеороликов. Пик неполадок пришелся на полночь по московскому времени.

Наибольшее количество обращений поступило от жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского края и Новосибирской области. Россияне стали активно обсуждать применение VPN и для этого видеохостинга.