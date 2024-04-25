Тайна строения Луны разгадана: ученые выяснили, что находится внутри спутника

Ученые продолжают изучать Луну, пытаясь получить новые данные о строении естественного спутника Земли. В ходе недавнего исследования астрономам удалось пролить свет на внутреннюю структуру Луны.

Фото Science Alert

Возможно, внутреннее ядро Луны представляет собой твердый шар с плотностью железа, говорит астроном Артур Брио из Национального центра научных исследований Франции. По словам ученого, профиль внутренних особенностей Луны помогли составить данные космических полетов и лазерных измерений расстояния до естественного спутника Земли.

Исследователи обнаружили, что лунное ядро очень похоже на земное: внешний жидкий слой и твердое внутреннее ядро.

Оказалось, что Луна имеет двухслойную структуру. Ее внешний слой оказался жидким, а внутренний — твердым. Радиус внутреннего ядра составляет около 258 километров. Это 15 процентов от всего радиуса спутника.

Ученые получили новые данные о строении естественного спутника Земли при помощи технологии лазерного зондирования.

«Наши результаты, — пишет группа специалистов под руководством астронома Артура Брио из Национального центра научных исследований Франции, — ставят под сомнение эволюцию магнитного поля Луны благодаря демонстрации существования внутреннего ядра и поддерживают сценарий глобального переворота мантии, что позволяет существенно прояснить хронологию лунной бомбардировки в первые миллиарды лет существования Солнечной системы».

Изучение внутреннего состава объектов Солнечной системы наиболее эффективно с помощью сейсмических данных. По тому, как акустические волны, возникающие при землетрясениях, проходят через материал внутри планеты или Луны и отражаются от него, ученые могут составить подробную карту внутренностей небесного тела.

Мы располагаем сейсмическими данными, полученными в ходе миссии «Аполлон», но их разрешение слишком мало для точного определения состояния внутреннего ядра. Мы знаем, что существует жидкое внешнее ядро, но вопрос о том, что оно собой представляет, остается открытым. Модели твердого внутреннего ядра и полностью жидкого ядра одинаково хорошо согласуются с данными «Аполлона».

Далее они провели моделирование с различными типами ядра, чтобы определить, какой из них наиболее точно соответствует данным наблюдений.

В результате было получено несколько интересных результатов. Во-первых, модели, наиболее близкие к тому, что мы знаем о Луне, описывают активное оборачивание глубоко в лунной мантии. Это означает, что более плотный материал внутри Луны опускается к центру, а менее плотный поднимается вверх. Такая активность уже давно предлагается в качестве объяснения присутствия некоторых элементов в вулканических районах Луны. Исследование команды добавляет еще одно очко в копилку доказательств за.

Плотность внутреннего ядра, как выяснили специалисты, составляет около 7 тысяч 822 килограммов на кубический метр. Это очень близко к плотности железа.

По словам Брио и его сотрудников, полученные ими результаты являются подтверждением ранее сделанных выводов и представляют собой довольно убедительное доказательство существования лунного ядра, подобного земному. Это имеет интересные последствия для изучения эволюции Луны.

Известно, что вскоре после своего образования Луна обладала мощным магнитным полем, которое начало уменьшаться около 3,2 миллиарда лет назад. Такое магнитное поле создается за счет движения и конвекции в ядре, поэтому то, из чего состоит лунное ядро, имеет непосредственное отношение к тому, как и почему исчезло магнитное поле.