Луноходы нового поколения показало NASA

NASA выбрало ключевых партнеров для создания автомобиля, предназначенного для будущих миссий Artemis. Ожидается, что через три года три компании предложат концепты лунохода — разработчики лучшего проекта получат щедрые награды. Об этом пишет @hi_tech.

В тендере примут участие три компании — Intuitive Machines, Lunar Outpost (в сотрудничестве с Lockheed Martin) и Venturi Astrolab. Самый перспективный проект отправится на южный полюс Луны уже в 2030 году.

Фото Space. Проект лунохода от Lunar Outpost и Lockheed Martin

Компания-победитель получит контракт на сумму $4,6 миллиарда, предполагающий постройку лунохода и его доставку на южный полюс Луны. Считается, что в этом регионе содержатся большие запасы водяного льда, который может быть использован для работы систем жизнеобеспечения и переработки в ракетное топливо.

Фото Space. Концепт лунохода от Venturi Astrolab

О технических параметрах готовящихся аппаратов известно крайне мало. Луноход сможет как перевозить пассажиров (до двух человек), так и играть роль автономной исследовательской платформы.

Intuitive Machines имеет некоторое преимущество в этом конкурсе — печально известный Odyssey совсем недавно достиг поверхности Луны, благодаря чему компания получила бесценный опыт и данные. С другой стороны, Lunar Outpost может похвастаться поддержкой Lockheed Martin, работавшей над многими амбициозными атмосферными и космическими аппаратами — противостояние обещает быть интересным.