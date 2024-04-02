Нейросеть ChatGPT стала доступна для пользователей без регистрации

Компания OpenAI сделала нейросеть ChatGPT доступной для пользователей без регистрации. Сообщение опубликовано на сайте организации.

«Мы облегчаем людям опыт использования ИИ без необходимости регистрации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 100 миллионов человек из 185 стран уже используют эту нейросеть каждую неделю.

«Мы внедряем это постепенно, чтобы сделать ИИ доступным для всех, кто интересуется его возможностями», — заметили в OpenAI.

До этого создатели ChatGPT выпустили клонирующую голоса нейросеть.

Специалисты OpenAI предлагают использовать эту технологию для восстановления голоса у людей, страдающих от его потери, а также назвали потенциальные угрозы, которые несут современные генеративные модели, и способы их решения. Например, банкам и другим организациям рекомендуют постепенно отказаться от биометрической аутентификации с помощью голоса, а также информировать людей об угрозах ИИ и как отличать сгенерированный контент от настоящего.