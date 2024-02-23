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Техноблог

Одни из первых в мире микрокомпьютеров случайно обнаружили в Лондоне

Фото The Byte Attic. Компьютер Q1

Два первых в истории настольных микрокомпьютера Q1 нашли в ящиках для хранения вещей в Кингстонском университете в Лондоне. Об этом сообщило издание New Atlas.

Эту малоизвестную машину создали в 1972 году. Экземпляров сохранилось очень мало — компьютер редко экспортировали из США. Поэтому их обнаружение в Кингстоне в Великобритании стало сюрпризом. Клининговая компания нашла два компьютера в паре старых коробок, когда выполняла рутинную работу в учреждении.

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Созданный корпорацией Q1 в Нью-Йорке, он, возможно, был первым полноценным автономным микрокомпьютером со встроенным оранжевым экраном и клавиатурой, как и более поздний Q1 Lite. Он мог работать с другими Q1 как часть сети, взаимодействовать с принтером и памятью жесткого диска, выполнять такие функции, как компьютерный терминал, обработка текста и управляемый ввод данных.

Это впечатляюще для такого раннего устройства с микропроцессором Intel 8008. Даже тогда его производительность была крошечной: всего 16 килобайт памяти и скорость обработки 800 килогерц. Сейчас есть брелоки для ключей от автомобилей с лучшими характеристиками.

Этот процессор дает Q1 право претендовать на звание первого в мире настоящего микрокомпьютера, на два года раньше более известного MITS Altair 8800.

«Первые компьютеры в 1970-х и 1980-х заложили основу для сегодняшних универсальных устройств. Мы полагаемся на компьютеры в нашей работе, общении, продуктивности и развлечениях, но без первых новаторов ни одно из них не было бы возможным. Без Q1 Corporation, Sinclair и Acorn не было бы ни ПК, ни Mac, ни телефонов Apple или Android», — сказал старший преподаватель и руководитель программы бакалавриата по информатике Пол Нив.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/287316/
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