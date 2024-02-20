23:56
USD 89.43
EUR 96.39
RUB 0.96
Техноблог

Корпорацию Samsung назвали главным производителем телевизоров в мире

Южнокорейскую корпорацию Samsung назвали главным производителем телевизоров в мире. Об этом сообщает издание SamMobile.

По информации аналитической компании Omdia, Samsung 18 лет подряд занимает лидирующие позиции на рынке телевизоров. Специалисты отметили, что впервые корейский IT-гигант возглавил сегмент в 2006 году. По итогам 2023-го доля фирмы на рынке составила 30,1 процента.

В материале аналитиков говорится, что в ассортименте Samsung много разнообразных телевизоров. Так, корпорация сохранила первую позицию в сегменте ультрапремиальных устройств стоимостью от $2,5 тысячи с долей 60,5 процента. Причем в 2022 году доля Samsung в этом сегменте составляла 48,3 процента.

Также в 2022-м компания начала продажи OLED-телевизоров, с этого момента поставив на рынок более миллиона единиц техники. В начале 2024 года Samsung представила линейку QD-OLED.

«Мы продолжим внедрять различные инновации, которые могут сделать повседневную жизнь потребителей более ценной в будущем», — отметил топ-менеджер Samsung Ен Сок У.

По его словам, сейчас корпорация намерена сконцентрироваться на выпуске девайсов с экраном Micro LED.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/287139/
просмотров: 86
Версия для печати
Материалы по теме
Компания Samsung запланировала выпуск складного смартфона нового типа
«Умные» серьги для сбора информации о здоровье изобрели ученые
Компания Xiaomi выпустит флагманский смартфон из титана
Определена десятка самых популярных смартфонов на начало 2024 года
Всего восемь машин. Особую версию Range Rover выпустили к восточному Новому году
WhatsApp объявил об отключении неактивных аккаунтов пользователей
Honor запустила смартфон в стратосферу, чтобы испытать новый аккумулятор
В смартфонах Samsung появится функция обнаружения ДТП
В WhatsApp на iOS можно будет входить в аккаунты без пароля
Компания Samsung представила смартфон с выдвижным дисплеем
Популярные новости
Пропавший 84&nbsp;года назад грузовой корабль нашли в&nbsp;США Пропавший 84 года назад грузовой корабль нашли в США
Интерьер своего первого электромобиля SU7 показала компания Xiaomi Интерьер своего первого электромобиля SU7 показала компания Xiaomi
Синтетический антибиотик, уничтожающий многих &laquo;супермикробов&raquo;, создали в&nbsp;США Синтетический антибиотик, уничтожающий многих «супермикробов», создали в США
Компания Google выпустила новую нейросеть для iPhone Компания Google выпустила новую нейросеть для iPhone
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
20 февраля, вторник
23:46
Корпорацию Samsung назвали главным производителем телевизоров в мире Корпорацию Samsung назвали главным производителем телев...
23:13
Дорожный фонд начнет пополняться акцизом на сжиженный газ для автомобилей
22:48
Обещал устроить на работу в «Кумтор». На Иссык-Куле задержан мошенник
22:22
В парке «Ынтымак-2» парни ломают аттракционы на детской площадке
22:00
Что делать, если попал в России в черный список из-за болезни