Разработчики WhatsApp разрешили пользователям передавать файлы до 2 ГБ

Разработчики WhatsApp разрешили пользователям мессенджера передавать файлы до 2 ГБ. В новой бета-версии для Android обнаружили новую функцию.

Согласно публикации на портале WABetaInfo, в сборке 2.24.2.20 появится возможность быстро обмениваться файлами между устройствами, которые находятся рядом, так же, как и в Apple AirDrop. Для использования нововведения не нужно подключение к интернету. При этом размер передаваемого файла ограничен 2 гигабайтами.

«Мы считаем, что эта функция расширяет возможности совместного использования файлов, предоставляя пользователям практическое решение для различных сценариев», — рассказали разработчики.

Для создания запроса на общий доступ и подтверждения действия на другом устройстве будет достаточно встряхнуть гаджеты — об этом свидетельствует описание опции на опубликованном скриншоте. Сроки появления функции в релизной версии WhatsApp не указываются — предположительно ее введут в одном из ближайших обновлений.