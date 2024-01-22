Очередная магнитная буря накроет Землю в ближайшее время

Фото xras.ru. Прогноз магнитных бурь на ближайшее время

Активность Солнца вызовет 23 января магнитную бурю класса G1. Но менее серьезные магнитные возмущения планеты ожидают уже сегодня. Информация об этом появилась на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Магнитные бури мешают работе электрических систем и спутниковой связи. Они также неблагоприятно воздействуют на здоровье людей.

Врачи рекомендуют метеозависимым избегать стресса, пить достаточно воды и высыпаться. Это уменьшит шансы обострения хронических заболеваний, болезней сердечно-сосудистой системы и других побочных явлений после магнитной бури.

Геомагнитная буря возникает в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Электрически заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с верхними слоями атмосферы нашей планеты и вызывают возмущения, в некоторых районах видимые взглядом — так появляются полярные сияния, пишет hi-tech.