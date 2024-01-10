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Техноблог

Мошенники начали вымогать деньги созданными с помощью ИИ аудиосообщениями

Мошенники генерируют с помощью ИИ голосовые обращения на основе аудиосообщений владельцев аккаунта — это позволяет убедительнее просить деньги у его знакомых. Эксперты называют такую схему новой, но сложной в исполнении, пишет РБК.

По данным издания, пользователи Telegram столкнулись с новым видом мошенничества. Сначала преступники получают доступ к аккаунту, затем начинают писать потенциальным жертвам из числа списка контактов его владельца с просьбой перевести деньги. Историю о необходимости помощи преступники подкрепляют голосовым сообщением якобы от лица владельца аккаунта. Для аудиосообщения используются нарезки из его реальных старых голосовых сообщений.

Аудиосообщение дублируется в личную переписку и во все чаты, где состоит хозяин украденного аккаунта. Затем направляется фото банковской карты с именем и фамилией. Причем у пострадавшего собеседника РБК имя и фамилия отличались в соцсетях от информации в паспорте и мошенники использовали данные именно паспорта.  
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/283812/
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