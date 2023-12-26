Видео полета и приземления космического корабля «Орион» опубликовало NASA

Спустя год после запуска миссии «Артемида-1» в NASA показали корабль «Орион» в движении. На опубликованном фото космический корабль возвращается с Луны на Землю.

Фото NASA. Вот что увидит астронавт, если окажется в кабине «Ориона» во время приземления корабля

«Орион» летит со скоростью примерно 40 тысяч километров в час. Во время приземления корабля температура воздуха вокруг него достигала +2 тысячи 760 градусов.

В опубликованном 25-минутном видео показано, как корабль производит медленную калибровку перед посадкой. Когда капсула приближается к Земле, ее окутывает плазма.

В ноябре 2024-го NASA планирует запустить «Артемиду-2» — космическую миссию, в рамках которой корабль «Орион» полетит на Луну не один, а с четырьмя астронавтами.