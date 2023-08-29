Конкуренция «Тундуку». В мобильных приложениях банков будут госуслуги

В мобильных приложениях коммерческих банков и сотовых операторов появятся цифровые документы и госуслуги. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заведующий отделом цифровизации администрации президента Кыргызстана Азамат Буржуев.

По его словам, с 1 сентября 2023 года по 30 апреля 2024-го в стране пройдет пилотный проект по предоставлению государственных и муниципальных услуг, сервисов и цифровых документов посредством мобильных приложений юридических лиц. Для этого они должны быть владельцами мобильного приложения, должны быть лицензия оператора платежных систем и не менее 100 тысяч пользователей. Придется также быть участником системы межведомственного взаимодействия «Тундук» и зарегистрироваться в Госагентстве по защите персональных данных.