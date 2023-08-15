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Техноблог

Учеными найдены доказательства наличия жизни на Марсе — журнал Nature

Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе древние грязевые трещины. Они говорят о существовавших в далеком прошлом циклах смены влажных и засушливых условий. Об этом сообщает пресс-служба NASA со ссылкой на статью в журнале Nature.

Представители французского Университета Поля Сабатье изучили данные, полученные марсоходом Curiosity. Он работает в кратере Гейла на Марсе. Там был обнаружен шестиугольный рисунок. Ученые утверждают, что его формирование говорит о повторяющихся циклах влажных и сухих погодных условий.

Марсоход обнаружил трещины в 2021 году после бурения образца скальной породы, найденной в переходной зоне между богатым глинистым слоем и слоем выше, обогащенным сульфатами. Глинистые минералы обычно образуются в воде, а сульфаты — по мере высыхания влаги.

Минеральный состав слоев отражает разные эпохи в истории кратера Гейла на Марсе. Таким образом, по мере того как грязь засыхает, она сжимается, создавая T-образные трещины. Повторяющиеся циклы размягчают их, превращая их в Y-образные. Тем самым создается шестиугольный узор.

Ученые подчеркивают, что засушливые и влажные периоды проходили на планете в течение длительного времени. По краям возникавших в породе трещин образовывалась сульфатная корка, которая закаменела и сохранила форму на миллиарды лет.

«Нам очень повезло, что поблизости есть такая планета, как Марс, которая все еще хранит память о естественных процессах, которые, возможно, привели к возникновению жизни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что открытие грязевых трещин, вероятно, предоставит ученым возможность изучить остатки жизни на планете.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/272538/
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