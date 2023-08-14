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Техноблог

Google внедрит в Chrome версии 116 квантово-устойчивые алгоритмы шифрования

В новой версии популярного браузера Google Chrome под номером 116 появится поддержка квантово-устойчивых алгоритмов шифрования. Об этом сообщается в блоге разработчиков программы.

Технический специалист команды безопасности Chrome Девон О'Брайен отметил, что был выбран алгоритм Kyber-768, одобренный Национальным институтом стандартов и технологий США.

«Chrome будет поддерживать X25519Kyber768, начиная с версии под номером 116. Сейчас в Chrome 115 эта опция скрыта в глубоких настройках браузера», — сказал он.

Сейчас Kyber признан и вводится в программы такими IT-гигантами, как Cloudflare, Amazon Web Services и IBM.

«Чтобы определить несовместимость экосистемы с этим изменением, мы внедряем его в Chrome и на серверы Google и отслеживаем возможные проблемы совместимости», — добавил Девон О'Брайен.

Среди специалистов существует общепринятое мнение, что потребуется минимум пять лет, прежде чем квантовые компьютеры будут представлять серьезную опасность.

Однако технический специалист из Chrome уверен, что развитие технологии необходимо уже сейчас.

«Некоторые виды использования криптографии уязвимы для типа атак, при которых данные собираются и хранятся сейчас, а в будущем будут расшифрованы с улучшением систем криптоанализа», — заключил Девон О'Брайен.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/272454/
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