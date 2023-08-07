В корпорации Huawei анонсировали возвращение на рынок смартфонов. Об этом сообщает издание Huawei Central.

Генеральный директор Huawei Consumer Business Group Юй Чэндун, выступая на конференции Huawei Developer Conference, отметил, что во втором квартале 2023 года доля корпорации на китайском рынке смартфонов увеличилась на рекордные 76,1 процента.

По данным IDC, во втором квартале доля Huawei на местном рынке смартфонов достигла 13 процентов. По этому показателю корпорация сравнялась с Xiaomi и заняла пятое место в списке крупнейших производителей устройств.

В издании отметили, что, кроме Huawei и Apple, ни один производитель на рынке Китая не продемонстрировал рост во втором квартале.

«Несмотря на все трудности и враждебную цепочку поставок, отличные характеристики новой линейки Huawei P60 и серии складных телефонов Mate X3 привели к хорошим продажам», — говорится в сообщении.

По данным авторов публикации, производство смартфонов Huawei затруднено, так как корпорация находится под американскими санкциями с мая 2019 года.