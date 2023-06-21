В WhatsApp начали автоматически заглушать спам-звонки от неизвестных контактов

В WhatsApp появилась новая функция — мессенджер автоматически заглушает спам-звонки от неизвестных контактов. Об этом сообщил глава Meta Марк Цукерберг.

«Теперь вы можете автоматически заглушать входящие звонки от неизвестных контактов в WhatsApp. Это позволяет добиться еще большей приватности для пользователей и дает им новые возможности для контроля работы в мессенджере», — отметил он.

Марк Цукерберг показал, что функция доступна в настройках WhatsApp. Необходимо перейти в раздел «Приватность» и дальше выбрать пункт «Звонки». После этого пользователю нужно переместить ползунок у опции «Заглушать неизвестные номера». При этом он не указал прямо, доступна ли функция и на смартфонах iPhone, и на смартфонах с мобильной ОС Android.