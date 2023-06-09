Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества в Telegram

Эксперты «Лаборатории Касперского» раскрыли еще одну схему мошенничества в мессенджере Telegram. Злоумышленники заманивают пользователей в чат-бот, который якобы создан на базе нашумевшего ChatGPT 4.0.

Отмечается, что, попадая в чат, авторы предлагают найти «слитые» фотографии человека. Для этого требуется ссылка на его профиль в социальных сетях или номер телефона. Скинув в чате ссылку, имитируется процесс поиска, затем пользователю выдают скриншоты со скрытым изображением. Открыть фото можно заплатив либо разово для единичного доступа, либо для безлимитного доступа к базе данных.

Разумеется, заплатив запрашиваемую сумму, жертва ничего не получает, а деньги отправляются на счета злоумышленников.