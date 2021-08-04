Просмотреть, но не сохранить. WhatsApp ввел исчезающие фото- и видеосообщения

WhatsApp представил новую функцию, которая позволяет отправлять исчезающие фото- и видеосообщения. Их можно будет просмотреть один раз, после чего они будут удалены. Об этом говорится на официальном сайте мессенджера.

Исчезающие сообщения помечены специальной круглой иконкой с единицей посередине. После просмотра у сообщения появится ярлык «открыто», и более оно будет недоступно.

Такие файлы не будут сохраняться в фото и галерее, их нельзя переслать. Они будут доступны в течение 14 дней после отправки, после чего исчезнут.

В WhatsApp утверждают, что новая функция поможет пользователям лучше контролировать безопасность своего чата, например если нужно отправить фотографию с паролем или другой конфиденциальной информацией.

В ноябре 2020 года WhatsApp ввел исчезающие текстовые сообщения. При включении этого режима сообщения будут пропадать из чата через семь дней. В компании считают, что неделя является оптимальным сроком, когда можно освежить в памяти предыдущую переписку, необходимость в которой исчезнет со временем, например, если нужно вспомнить адрес магазина или посмотреть список продуктов для покупки.