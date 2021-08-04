00:35
USD 84.71
EUR 100.66
RUB 1.16
Техноблог

Просмотреть, но не сохранить. WhatsApp ввел исчезающие фото- и видеосообщения

WhatsApp представил новую функцию, которая позволяет отправлять исчезающие фото- и видеосообщения. Их можно будет просмотреть один раз, после чего они будут удалены. Об этом говорится на официальном сайте мессенджера. 

Исчезающие сообщения помечены специальной круглой иконкой с единицей посередине. После просмотра у сообщения появится ярлык «открыто», и более оно будет недоступно.

Такие файлы не будут сохраняться в фото и галерее, их нельзя переслать. Они будут доступны в течение 14 дней после отправки, после чего исчезнут.

В WhatsApp утверждают, что новая функция поможет пользователям лучше контролировать безопасность своего чата, например если нужно отправить фотографию с паролем или другой конфиденциальной информацией.

В ноябре 2020 года WhatsApp ввел исчезающие текстовые сообщения. При включении этого режима сообщения будут пропадать из чата через семь дней. В компании считают, что неделя является оптимальным сроком, когда можно освежить в памяти предыдущую переписку, необходимость в которой исчезнет со временем, например, если нужно вспомнить адрес магазина или посмотреть список продуктов для покупки.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/203133/
просмотров: 365
Версия для печати
Материалы по теме
Бывшие сотрудники WhatsApp запустили новую социальную сеть HalloApp
WhatsApp получит новую функцию для безопасного входа в аккаунт
Кардинально изменить WhatsApp пообещал Марк Цукерберг
В WhatsApp появится функция, которая многим пригодится
WhatsApp позволит включать автоматическое удаление сообщений сразу во всех чатах
У WhatsApp нашли серьезный недостаток, который может доставить много проблем
WhatsApp научат переносить переписки между iPhone и Android-смартфонами
Владельцы некоторых смартфонов не смогут пользоваться WhatsApp
WhatsApp добавил функцию звонков в приложение для компьютеров
Самоуничтожающиеся фото появятся в WhatsApp
Популярные новости
Ученые КНР создали алгоритм, предсказывающий теракт за&nbsp;неделю до&nbsp;его совершения Ученые КНР создали алгоритм, предсказывающий теракт за неделю до его совершения
Рынок смартфонов: кто показал рост и&nbsp;спад во&nbsp;втором квартале 2021 года Рынок смартфонов: кто показал рост и спад во втором квартале 2021 года
Бизнес
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
Официальное обращение к&nbsp;клиентам &laquo;Оптима Банка&raquo; Официальное обращение к клиентам «Оптима Банка»
5 августа, четверг
00:26
Дело «Кумтора». Темира Сариева заключили под стражу на два месяца Дело «Кумтора». Темира Сариева заключили под стражу на ...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
4 августа, среда
23:47
Просмотреть, но не сохранить. WhatsApp ввел исчезающие фото- и видеосообщения
23:19
В Кувейте горит самая большая в мире свалка автомобильных шин
22:52
Вася, не надо! В Якутии кот выиграл битву взглядов с медведем
22:32
Боритесь за золото. Айсулуу Тыныбекова написала первый пост после Олимпиады
22:25
В Казахстане произошла смертельная авария с участием гражданина Кыргызстана