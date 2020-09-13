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Техноблог

Бумажную клавиатуру для компьютера создали американские ученые

Фото elements.envato.com. Клавиатура компьютера

Инженеры из Университета Пердью (США) разработали новую клавиатуру для компьютера из обычной бумаги. Об этом сообщило Tengrinews.kz со ссылкой на Good News Network.

Ученые надеются, что новая технология поможет превратить бумажные листы, к примеру, в интерфейс музыкального плеера.

«Мы разработали метод, позволяющий сделать так, что бумага отталкивает воду, масло и пыль. Мы покрыли ее высокофторированными молекулами. Это покрытие позволяет печатать несколько слоев схем на бумаге, не заставляя чернила размазываться, от одного слоя к другому», — рассказал ученый Рамзес Мартинес.

Он отметил, что технология получает энергию от контакта с пользователем. В момент нажатия на «клавишу» сигналы передаются по беспроводному каналу на ноутбук.

Такая клавиатура удобна в переноске, она крайне компактна и проста в использовании. Бумага не намокает, и при необходимости ее можно выбросить без ущерба окружающей среде.

Ученые еще не установили цену бумажной клавиатуре, но утверждают, что она не превысит $0,25.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/164790/
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