21:12
USD 74.68
EUR 84.69
RUB 1.07
Техноблог

В WhatsApp появились денежные переводы. Но пока не для всех

Разработчики WhatsApp сообщили, что пользователи в Бразилии уже могут отправлять и получать деньги через мессенджер. Это работает как для частных лиц, так и для предпринимателей, сообщил портал @hi-tech.

Бразилию выбрали первой для полноценного запуска денежных переводов, потому что в стране более 10 миллионов компаний и небольших организаций, которые ведут бизнес прямо в мессенджере. Теперь клиенты могут не только проконсультироваться через чат WhatsApp и выбрать товар, но и сразу оплатить его.

Читайте по теме
Новую функцию тестируют в мессенджере WhatsApp

Переводы доступны и обычным пользователям. Можно отправить деньги родственнику или другу через чат — это работает через систему Facebook Pay, надо только привязать банковскую карту.

Платежи поддерживают три крупных банка Бразилии, и в будущем список партнеров будет пополняться.

Деньги отправляются через чат как прикрепленная фотография или файл — нужно выбрать соответствующий пункт по кнопке с иконкой скрепки. Нужно заранее прикрепить банковскую карту и указать сумму.

Для обычных пользователей переводы в WhatsApp бесплатны, с владельцев бизнес-аккаунтов снимают небольшую комиссию. В будущем создатели мессенджера планируют добавить поддержку платежей в других странах, но подробностей об этом пока нет.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/156316/
просмотров: 400
Версия для печати
Материалы по теме
Мессенджер WhatsApp тестирует функцию проверки сообщений на фейковые новости
WhatsApp получит функцию удаления сообщений
У WhatsApp проблемы — его можно взломать через GIF-файлы
WhatsApp уступил статус самого популярного приложения
WhatsApp поставил новый рекорд по числу пользователей
Недоступный WhatsApp. На каких гаджетах он перестанет работать с 1 февраля
WhatsApp получит анимированные стикеры
В WhatsApp рекламы пока не будет. Facebook на время отказался от ее введения
WhatsApp отказался от введения самоуничтожающихся сообщений
Внимание! В 2020 году WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств
Популярные новости
Samsung выпустила самый изогнутый и&nbsp;очень дорогой монитор Samsung выпустила самый изогнутый и очень дорогой монитор
В&nbsp;Кыргызстане разработали портал для организации дистанционного образования В Кыргызстане разработали портал для организации дистанционного образования
Новый смартфон V19 Neo представила компания Vivo Новый смартфон V19 Neo представила компания Vivo
Бизнес
&laquo;Мичуринский квартал&raquo;&nbsp;&mdash; жилой комплекс премиум-класса «Мичуринский квартал» — жилой комплекс премиум-класса
&laquo;Бакай Банк&raquo; открыл первый круглосуточный филиал на&nbsp;Моссовете «Бакай Банк» открыл первый круглосуточный филиал на Моссовете
&laquo;ЭЛСОМ&raquo; дарит 6&nbsp;процентов кешбэка в&nbsp;честь дня рождения! «ЭЛСОМ» дарит 6 процентов кешбэка в честь дня рождения!
Открытие нового центра обслуживания &laquo;АКНЕТ&raquo; в&nbsp;ТЦ&nbsp;&laquo;ЦУМ&raquo; Открытие нового центра обслуживания «АКНЕТ» в ТЦ «ЦУМ»
17 июня, среда
21:01
В парламенте спорят по законопроекту о манипулировании информацией В парламенте спорят по законопроекту о манипулировании...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 июня: местами дожди
20:56
«Мичуринский квартал» — жилой комплекс премиум-класса
20:50
Президент подписал указы о назначении членов правительства
20:46
В Бишкеке продолжают капитальный ремонт дорог на нескольких улицах