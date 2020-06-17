В WhatsApp появились денежные переводы. Но пока не для всех

Разработчики WhatsApp сообщили, что пользователи в Бразилии уже могут отправлять и получать деньги через мессенджер. Это работает как для частных лиц, так и для предпринимателей, сообщил портал @hi-tech.

Бразилию выбрали первой для полноценного запуска денежных переводов, потому что в стране более 10 миллионов компаний и небольших организаций, которые ведут бизнес прямо в мессенджере. Теперь клиенты могут не только проконсультироваться через чат WhatsApp и выбрать товар, но и сразу оплатить его.

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Переводы доступны и обычным пользователям. Можно отправить деньги родственнику или другу через чат — это работает через систему Facebook Pay, надо только привязать банковскую карту.

Платежи поддерживают три крупных банка Бразилии, и в будущем список партнеров будет пополняться.

Деньги отправляются через чат как прикрепленная фотография или файл — нужно выбрать соответствующий пункт по кнопке с иконкой скрепки. Нужно заранее прикрепить банковскую карту и указать сумму.

Для обычных пользователей переводы в WhatsApp бесплатны, с владельцев бизнес-аккаунтов снимают небольшую комиссию. В будущем создатели мессенджера планируют добавить поддержку платежей в других странах, но подробностей об этом пока нет.