Космическую спираль, открытую около 200 лет назад, сфотографировал «Хаббл»

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал космическую спираль под кодовым названием NGC 691, которую обнаружил известный ученый Уильям Гершель около 200 лет назад. Об этом сообщило NASA.

Космическая спираль находится на расстоянии 120 миллионов световых лет от Земли.

У астронома Уильяма Гершеля не было возможности так детально разглядеть спираль, поэтому в истории осталось только краткое описание небесного тела.

Фото получили с помощью камеры высокого разрешения Wide Field Camera 3, которая установлена на космическом телескопе «Хаббл».