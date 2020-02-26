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Техноблог

Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 3 побил рекорд производительности

Фото IGN. Xiaomi Black Shark 2

За неделю до презентации новый игровой флагман Xiaomi Black Shark 3 протестировали в самом популярном бенчмарке для смартфонов AnTuTu — он показал рекордный результат. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Генеральный директор бренда Black Shark («дочка» Xiaomi) в китайской социальной сети weibo поделился скриншотом с результатами тестирования нового смартфона — он получил 620 тысяч баллов.

Для теста использовали смартфон Black Shark 3 Pro — скорее всего, это улучшенная версия обычной модели с 16 гигабайтами оперативной памяти. Во всех новых флагманах стоит процессор Snapdragon 865, поэтому игровой смартфон должен доминировать по другим показателям, например по скорости и объему памяти.

Предыдущий рекорд принадлежит смартфону iQOO 3 от компании Vivo. Он тоже работает на процессоре Snapdragon 865, но результат ниже — около 597 тысяч баллов.

Black Shark 3 с поддержкой 5G получит аккумулятор на 5 000 мАч и быструю зарядку на 65 ватт — обещают, что он зарядится до 100 процентов всего за 38 минут. Еще у него появится экран с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Презентация смартфона пройдет 3 марта.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/144807/
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