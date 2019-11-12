WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей. Как избежать наказания

Администрация WhatsApp начала пожизненно блокировать пользователей, которые состоят в группах с «подозрительными» названиями. Восстановить аккаунт после такой блокировки невозможно, сообщил портал Gizchina.

Как именно WhatsApp обнаруживает подобные группы и какие у мессенждера критерии подозрительности в названии, пока неизвестно. Издание отметило, что заблокированные пользователи, обратившиеся в техподдержку, получили стандартный ответ: блокировка произошла из-за нарушения правил.

Предположительно, массовый бан может затрагивать давно существующие группы с большим количеством участников — при смене названия группы на «злонамеренное» или «незаконное» (что бы это ни значило) все ее участники блокируются.

Как избежать блокировки группы и ее участников:

— рекомендуется не присваивать ей провокационное название;

— администраторам необходимо лишить участников возможности менять название группы;

— стоит отказаться от частого изменения мета-данных о группе.