Мобильные кошельки утратят анонимность. В Кыргызстане ввели новые правила

После длительных переговоров Национальный банк Кыргызстана и сотовые операторы договорились о совместном развитии мобильных услуг. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, соглашение о сотрудничестве подписали для поддержки развития безналичных платежей и обеспечения интеграции мобильных приложений с электронными государственными услугами.

Документ предусматривает, что пользователи мобильных приложений должны пройти идентификацию до 1 октября 2020 года. После неидентифицированные кошельки перестанут работать.

«Мы даем год, чтобы мобильные операторы подготовили абонентов. Кроме того, мы договорились увеличить до 30 тысяч сомов транзакции по неидентифицированным кошелькам. Переговоры шли долго, больше года мы обменивались взаимными претензиями. Но в итоге пришли к общему мнению. Принято решение, которое согласовано с мобильными операторами», — рассказал Толкунбек Абдыгулов.

Он отметил, что неидентифицированные пользователи мобильных приложений смогут осуществлять только низкорисковые операции:

оплата коммунальных услуг, налогов, сборов, госпошлин, штрафов и иных платежей в бюджет;

пополнение банковских счетов;

оплата бытовых услуг/товаров/работ/сервисов резидентов, имеющих расчетный счет в коммерческих банках Кыргызстана.

Система пополнения кошельков останется прежней. Запрет на перечисление средств с баланса телефона на электронный кошелек остался.