Корабль для межпланетных перелетов презентовал Илон Маск

Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, предназначенный для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Об этом сообщил «Интерфакс».
Во время прямой трансляции со стартовой площадки SpaceX Илон Маск рассказал, что корабль поднимется практически на
Зрителям представили Starship. Длина корабля —
Илон Маск пояснил, что посадка Starship представляет собой контролируемое падение, после чего корабль переворачивается соплами к земле для посадки.
В ходе выступления Илон Маск подчеркнул, что в будущем по принципу использования космические перелеты должны приблизиться к авиаперелетам, поэтому аппараты многократного использования выходят на первый план.
Основатель SpaceX заявил, что это сложная задача, но ее нельзя назвать невозможной.