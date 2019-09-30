Корабль для межпланетных перелетов презентовал Илон Маск

Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, предназначенный для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Об этом сообщил «Интерфакс».

Во время прямой трансляции со стартовой площадки SpaceX Илон Маск рассказал, что корабль поднимется практически на 20 километров , проведет в космосе месяц или два, после чего вернется на Землю.

Starship update live now https://t.co/JSD3Bx9MGY — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

Зрителям представили Starship. Длина корабля — 50 метров , сухая масса (без учета топлива и грузов) — около 120 тонн.

Илон Маск пояснил, что посадка Starship представляет собой контролируемое падение, после чего корабль переворачивается соплами к земле для посадки.

Starship serves as a large, long-duration spacecraft capable of carrying passengers or cargo to Earth orbit, planetary destinations, and between destinations on Earth pic.twitter.com/NoNoOjBW50 — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

В ходе выступления Илон Маск подчеркнул, что в будущем по принципу использования космические перелеты должны приблизиться к авиаперелетам, поэтому аппараты многократного использования выходят на первый план.

Основатель SpaceX заявил, что это сложная задача, но ее нельзя назвать невозможной.