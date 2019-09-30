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Техноблог

Корабль для межпланетных перелетов презентовал Илон Маск

Фото Reuters. Прототип космического корабля SpaceX Starship

Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, предназначенный для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Об этом сообщил «Интерфакс».

Во время прямой трансляции со стартовой площадки SpaceX Илон Маск рассказал, что корабль поднимется практически на 20 километров, проведет в космосе месяц или два, после чего вернется на Землю.

Зрителям представили Starship. Длина корабля — 50 метров, сухая масса (без учета топлива и грузов) — около 120 тонн.

Илон Маск пояснил, что посадка Starship представляет собой контролируемое падение, после чего корабль переворачивается соплами к земле для посадки.

В ходе выступления Илон Маск подчеркнул, что в будущем по принципу использования космические перелеты должны приблизиться к авиаперелетам, поэтому аппараты многократного использования выходят на первый план.

Основатель SpaceX заявил, что это сложная задача, но ее нельзя назвать невозможной.
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