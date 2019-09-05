Огромную базу данных телефонных номеров пользователей Facebook обнаружили в Сети

В свободном доступе в интернете обнаружили базу данных с сотнями миллионов телефонных номеров пользователей Facebook. Об этом сообщил портал TechCrunch.

По его данным, базу уже удалили. Она включала свыше 419 миллионов записей, касающихся пользователей в разных странах. В их числе 133 миллиона записей, которые имеют отношение к аккаунтам лиц, живущих в США, 50 миллионов — вьетнамцев, а 18 миллионов — жителей Великобритании.

Как пишет TechCrunch, каждая запись содержала идентификационный номер аккаунта и привязанный к нему телефонный номер. В некоторых случаях уточнялись страна проживания пользователя, его имя и пол.

Сведения из базы, в частности, могли облегчить отправку спама владельцам телефонов и учетных записей. TechCrunch

Кто именно собрал указанные сведения об аккаунтах в Facebook, выяснить пока не удалось. После обращения TechCrunch к владельцам сервера, на котором находилась информация, ее удалили из свободного доступа.

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Официальные представители Facebook сообщили, что указанные сведения, по всей видимости, собрали с помощью функции, которая позволяла искать в Facebook других людей по номерам их телефона. Она не работает с апреля 2018 года.

Представители соцсети отметили: они не получали информации, что неизвестные с помощью приведенных в базе сведений смогли получить несанкционированный доступ к каким-либо учетным записям.

По данным на июль 2019 года, ежемесячная аудитория Facebook превышает 2,41 миллиарда человек.