20:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

У Boeing 737 Mах новая проблема. Вернется ли самолет в небо — неизвестно

Фото из интернета. Boeing 737 Max

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило о новой проблеме самолетов Boeing 737 Max. Производителю придется исправить ее, прежде чем аппарат сможет вернуться на рейсы, сообщило Reuters.

Источник агентства пояснил, что потенциальная проблема обнаружена во время пробного полета на симуляторе. Испытатель пытался включить систему MCAS, которая не позволяет лайнеру сваливаться на крыло, но самолету понадобилось для ее активации слишком много времени.

Пока непонятно, достаточно ли для устранения всех рисков просто обновить программное обеспечение или потребуются более сложные аппаратные изменения.

Компания вынуждена держать самолеты на земле с марта 2019 года.

В лучшем случае Boeing не сможет провести тестовый вылет для сертификации самолета до 8 июля. При этом собеседник Reuters считает, что компанию могут ждать и дальнейшие отсрочки повторного ввода 737 Max в эксплуатацию.

Читайте по теме
Boeing не планировал исправлять ошибку в системе лайнера 737 MAX до 2020 года
Boeing работает над улучшением системы предупреждения сваливания (MCAS) после падения Boeing 737 Max в Индонезии в октябре 2018 года. В марте 2019-го самолет разбился в Эфиопии. В обоих случаях причиной крушения стали проблемы с самолетом.

На днях появилось видео с переполненным Boeing 737 Max аэродромом. Поскольку производитель не может продавать авиалайнеры, ему приходится использовать автомобильную парковку для своих сотрудников, чтобы вместить все самолеты.
Ссылка:
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
Два немецких истребителя столкнулись в воздухе. Один пилот погиб
Boeing не планировал исправлять ошибку в системе лайнера 737 MAX до 2020 года
Крушение вертолета в Нью-Йорке записали на видео
Кыргызстанцев среди погибших и пострадавших в авиакрушении в Москве нет
Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования главе России в связи с авиакрушением
В результате авиакатастрофы в Москве погиб 41 человек
Boeing 737 упал в реку в США
Американский самолет-прототип стелс-бомбардировщиков разбился в тюремном дворе
Не ругайтесь. Летчик поссорился с женой и протаранил собственный дом
Daily Mail опубликовало видео крушения вертолета Ми-8 в горах Кыргызстана
Популярные новости
Новую опасность мобильных телефонов обнаружили ученые Новую опасность мобильных телефонов обнаружили ученые
Редкий морской монстр попал на&nbsp;видео Редкий морской монстр попал на видео
Британцы разогнали трактор до&nbsp;сумасшедшей скорости Британцы разогнали трактор до сумасшедшей скорости
Samsung работает над складным смартфоном: в&nbsp;сети появились фото Samsung работает над складным смартфоном: в сети появились фото
Бизнес
Выиграйте до&nbsp;100 тысяч сомов в&nbsp;викторине от&nbsp;MegaCom Выиграйте до 100 тысяч сомов в викторине от MegaCom
Оплата коммунальных услуг без очередей через терминалы MegaCom Оплата коммунальных услуг без очередей через терминалы MegaCom
Сэкономьте 1&nbsp;тысячу 500 сомов при подключении цифрового телевидения Сэкономьте 1 тысячу 500 сомов при подключении цифрового телевидения
Международный аэропорт &laquo;Иссык-Куль&raquo; торжественно принял первый рейс из&nbsp;Оша Международный аэропорт «Иссык-Куль» торжественно принял первый рейс из Оша