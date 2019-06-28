Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило о новой проблеме самолетов Boeing 737 Max. Производителю придется исправить ее, прежде чем аппарат сможет вернуться на рейсы, сообщило Reuters.

Источник агентства пояснил, что потенциальная проблема обнаружена во время пробного полета на симуляторе. Испытатель пытался включить систему MCAS, которая не позволяет лайнеру сваливаться на крыло, но самолету понадобилось для ее активации слишком много времени.

Пока непонятно, достаточно ли для устранения всех рисков просто обновить программное обеспечение или потребуются более сложные аппаратные изменения.

Компания вынуждена держать самолеты на земле с марта 2019 года.

В лучшем случае Boeing не сможет провести тестовый вылет для сертификации самолета до 8 июля. При этом собеседник Reuters считает, что компанию могут ждать и дальнейшие отсрочки повторного ввода 737 Max в эксплуатацию.

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Boeing работает над улучшением системы предупреждения сваливания (MCAS) после падения Boeing 737 Max в Индонезии в октябре 2018 года. В марте 2019-го самолет разбился в Эфиопии. В обоих случаях причиной крушения стали проблемы с самолетом.

На днях появилось видео с переполненным Boeing 737 Max аэродромом. Поскольку производитель не может продавать авиалайнеры, ему приходится использовать автомобильную парковку для своих сотрудников, чтобы вместить все самолеты.