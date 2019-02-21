Новый флагман Samsung Galaxy S10 Plus: пять камер и терабайт памяти

Samsung официально представил новую флагманскую линейку — базовый Galaxy S10, топовый S10 Plus и удешевленный S10e. В качестве бонуса — версию Galaxy S10 5G с поддержкой нового поколения мобильной связи, сообщил портал @hi-tech.

Флагман получил дисплей Infinity-O, где «О» — вырез под фронтальную камеру, а в Galaxy S10 Plus их даже две. Датчик приближения и сканер отпечатков встроены под экран. Вырез под камеры не очень заметен. Samsung добавил хитрые обои с затемнением в верхнем углу и темную тему, поэтому камер на черном фоне практически не видно.

Фото @hi-tech. Смартфон будет поставляться в трех цветах черном, белом и зеленом

Кроме черной модели, в продаже будут белая и зеленая. Корпус стеклянный, у Samsung Galaxy S10 Plus Special Edition — керамический.

Фото @hi-tech. Смартфон очень тонкий и легкий

Смартфон очень тонкий ( 7,8 миллиметра ) и легкий ( 175 граммов ). Для гиганта с 6,4-дюймовым дисплеем это рекорд. От ударов и царапин защищает стекло Gorilla Glass 6. Производитель Corning утверждает, что их стекло выдержит 15 падений с высоты 1 метр . Защита от воды обеспечена по стандарту IP68: можно нырять в бассейн. И главное: аудиоразъем на месте!

Фото @hi-tech. В смартфоне есть и аудиоразъем

Samsung Galaxy S10 — первый смартфон с ультразвуковым сканером отпечатков под дисплеем. До этого были оптические. Новый сканер распознает даже мокрые пальцы, реагирует быстро, но прислонять приходится все равно в определенную точку. Сканер радужки глаза убрали из флагманов Samsung, осталась разблокировка по лицу.

Фото @hi-tech. Ультразвуковой сканер отпечатка

Samsung забавно обыграл процесс опознания: когда смартфон сканирует лицо, вокруг выреза бегает полоска — мол, смотри сюда. Такая же полоска заполняется при съемке селфи с таймером. Так удобнее наблюдать за отсчетом времени.

По сравнению с Galaxy S9 Plus максимальная яркость дисплея выросла на 14 процентов, излучение синего цвета уменьшилось на 41 процент. То есть глаза будут уставать меньше, особенно в темноте. Разрешение осталось прежним — Quad HD, по умолчанию установлено Full HD. Так батарея разряжается медленнее, а по детализации разница незаметная.

Фото @hi-tech. Глаза от дисплея смартфона будут уставать меньше

У флагмана пять камер. Основных три — 12-мегапиксельный сенсор и оптика с изменяемой диафрагмой, 12-мегапиксельный «телевик» с двукратным приближением. Оба модуля с оптической стабилизацией.

Третья камера широкоугольная с углом захвата изображения 123 градуса. На 3 градуса больше, чем в Huawei Mate 20 Pro (в кадр влезает больше объектов), но нет автофокуса.

Фото @hi-tech. Три основных камеры флагмана

Видеосъемку тоже подтянули. Во-первых, флагман Samsung умеет снимать 4K-видео с частотой 60 кадров в секунду, а теперь еще и в HDR. Во-вторых, максимальное время съемки сверхзамедленных роликов увеличилось с 0,4 до 0,8 секунды.

Фронтальных камер две — 10 и 8 мегапикселей.

Фото @hi-tech. Терабайт встроенной памяти получил только Galaxy S10 Plus Special Edition

Galaxy S10 и S10 Plus стали первыми смартфонами Samsung на SoC Exynos 9820 с ускорителем нейронных вычислений (NPU) и топовой графикой. Процессор выполнен по 8-нанометровой технологии. Большой шаг вперед, но не догнали 7-нанометровый Kirin 980 и Apple A12 Bionic.

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Объем памяти един для Galaxy S10 и S10 Plus: по 8 Гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной. Оперативки очень много, постоянной — не хватает вариантов на 256 и 512 Гигабайт.

Galaxy S10 Plus Special Edition получил 12 Гигабайт оперативки и накопитель на 1 терабайт памяти, при этом во всех моделях можно расширить хранилище с помощью карт памяти. Максимальный объем — 512 Гигабайт.

Фото @hi-tech. Внешний аккумулятор с беспроводной зарядкой Wireless Battery Pack

Емкость батарей выросла за год: у Galaxy S9 Plus — 4 100 мАч; у Galaxy S9 — 3 400 мАч. Есть беспроводная зарядка. Новая фишка — обратная беспроводная зарядка: можно заряжать другие гаджеты, совместимые с технологией Qi.

Предзаказ Galaxy S10 уже открыт, а в продаже смартфоны появятся 8 марта. Примерная стоимость: Galaxy S10e — 57-58 тысяч сомов, Galaxy S10 — около 70 тысяч сомов, Galaxy S10 Plus — около 78 тысяч сомов.

Керамический Galaxy S10 Plus Special Edition с 12 Гигабайтами оперативной и 1 терабайтом встроенной памяти — свыше 130 тысяч сомов.