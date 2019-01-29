Нацкомиссия по госязыку разработала мобильное приложение для малышей

Национальная комиссия по государственному языку разработала мобильное приложение по обучению кыргызскому языку маленьких детей. Об этом на пресс-конференции сообщил ее председатель Назаркул Ишекеев.

По его словам, приложение «Бал тил 1» предназначено для детей трех-пяти лет, а «Бал тил 2» — для детей начальных классов.

«Они состоят из рисунков, анимации, аудио и логистических игр. Это позволит с малых лет изучать кыргызский язык», — считает Назаркул Ишекеев.

Приложение доступно для пользователей мобильных платформ Android и iOS.

Для подготовки к Кыргызтесту открыты портал и мобильное приложение www.tiltest.