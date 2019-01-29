02:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Нацкомиссия по госязыку разработала мобильное приложение для малышей

Национальная комиссия по государственному языку разработала мобильное приложение по обучению кыргызскому языку маленьких детей. Об этом на пресс-конференции сообщил ее председатель Назаркул Ишекеев.

По его словам, приложение «Бал тил 1» предназначено для детей трех-пяти лет, а «Бал тил 2» — для детей начальных классов.

«Они состоят из рисунков, анимации, аудио и логистических игр. Это позволит с малых лет изучать кыргызский язык», — считает Назаркул Ишекеев.

Приложение доступно для пользователей мобильных платформ Android и iOS.

Для подготовки к Кыргызтесту открыты портал и мобильное приложение www.tiltest.
Ссылка:
просмотров: 1492
Версия для печати
Материалы по теме
Приложение для изучения кыргызского. Минимум слов и странный интерфейс
Кыргызский как преимущество. Минобразования уверено, что ученики готовы к тесту
Кыргызский язык онлайн. Минобразования разместило в интернете новые курсы
Наличие сертификата Кыргызтеста станет преимуществом при поступлении в вузы
Видео детей, свободно владеющих кыргызским, набирает популярность в интернете
Как «киргизу» стать «кыргызом»
Мэру Бишкека рекомендовали сдать экзамен по госязыку через «Кыргызтест»
Уроки кыргызского в парламенте. Кто знает госязык лучше
В Кыргызстане дети учат анатомию по бегущей строке на телевидении
Депутату обидно за перевод названий иностранных фильмов
Популярные новости
Меняйте пароли. В&nbsp;интернет выложили огромную базу краденых данных Меняйте пароли. В интернет выложили огромную базу краденых данных
Опубликовано официальное видео складного смартфона Samsung Galaxy&nbsp;F Опубликовано официальное видео складного смартфона Samsung Galaxy F
Nokia готовит к&nbsp;выпуску новый кнопочный телефон Nokia готовит к выпуску новый кнопочный телефон
Компания Puma представила кроссовки с&nbsp;автоматической шнуровкой Компания Puma представила кроссовки с автоматической шнуровкой
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; оказал помощь детской больнице в&nbsp;городе&nbsp;Ош «Газпром Кыргызстан» оказал помощь детской больнице в городе Ош
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: новый офис Кара-Суйской газовой эксплуатационной службы «Газпром Кыргызстан»: новый офис Кара-Суйской газовой эксплуатационной службы
ОсОО &laquo;Мобильник&raquo;: Все платежи клиентов будут гарантированно проведены ОсОО «Мобильник»: Все платежи клиентов будут гарантированно проведены
MegaCom увеличил 4G-покрытие в&nbsp;Чуйской области MegaCom увеличил 4G-покрытие в Чуйской области