Кыргызстанец завоевал «бронзу» на Кубке мира по ушу-саньда

Кыргызстанец выиграл «бронзу» на Кубке мира по ушу-саньда. Об этом 24.kg сообщил главный тренер сборной КР Тагайбек Омуржанов.

По его словам, соревнования прошли в Ханчжоу (Китай). Участвовали спортсмены из 39 стран. «Среди них были только призеры предыдущего чемпионата мира — все приехали по именным приглашениям, — отметил Тагайбек Омуржанов. — От Кыргызстана выступал призер ЧМ-2017 Талантбек Акматов. В весовой категории 80 килограммов он занял третье место».

«В ноябре проведем в Кара-Суу открытый Кубок КР. В декабре собираемся на международные соревнования в Махачкалу и Ташкент», — добавил наставник.