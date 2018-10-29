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Спорт

Кыргызстанец завоевал «бронзу» на Кубке мира по ушу-саньда

Фото Тагайбека Омуржанова. Тренер Тагайбек Омуржанов (слева) и призер Кубка мира Талантбек Акматов (справа)

Кыргызстанец выиграл «бронзу» на Кубке мира по ушу-саньда. Об этом 24.kg сообщил главный тренер сборной КР Тагайбек Омуржанов.

По его словам, соревнования прошли в Ханчжоу (Китай). Участвовали спортсмены из 39 стран. «Среди них были только призеры предыдущего чемпионата мира — все приехали по именным приглашениям, — отметил Тагайбек Омуржанов. — От Кыргызстана выступал призер ЧМ-2017 Талантбек Акматов. В весовой категории 80 килограммов он занял третье место».

«В ноябре проведем в Кара-Суу открытый Кубок КР. В декабре собираемся на международные соревнования в Махачкалу и Ташкент», — добавил наставник.
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