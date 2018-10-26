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Спорт

Кыргызстанки забили девять мячей в отборочном матче на чемпионат Азии по футболу

Женская сборная Кыргызстана (до 19 лет) разгромила соперника в отборочном матче на чемпионат Азии-2019 по футболу.

Соревнования в квалификационной группе C продолжаются в Бишкеке. Сегодня прошло два поединка. Вначале сборная Узбекистана со счетом 3:1 победила команду ОАЭ.

Затем отечественная дружина уверенно обыграла сборную Мальдивских островов — 9:0. Голы забили Алина Акылбекова, Канатбек кызы Алтынай, Шахноза Ибраимова (дважды), Аскар кызы Айтурган (дважды) и Тахмина Алымжанова (трижды).

Проведя по три игры, Узбекистан и Кыргызстан набрали по девять очков и лидируют в турнирной таблице. 28 октября в заключительном матче этого отборочного раунда они сразятся друг с другом и определят обладателя путевки в следующий этап.
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